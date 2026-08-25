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BBB steunt begroting kabinet niet als stikstofbrief op tafel blijft

Beleid

Vandaag, 20:17

De BBB wil de begroting van het minderheidskabinet niet steunen als de stikstofbrief voor boeren blijft liggen. Dat vertelt fractievoorzitter Henk Vermeer dinsdag in Nieuws van de Dag. Het kabinet is in aanloop naar Prinsjesdag op zoek naar voldoende steun voor de begroting.

In de stikstofbrief van juni staan de plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot terug te dringen en de natuur te herstellen. Zo komen er nieuwe regels om de uitstoot van boerenbedrijven te verminderen en maatregelen voor boeren rond kwetsbare natuurgebieden.

'Over rechts geen optie zonder BBB'

De BBB heeft in de Eerste Kamer meer zetels dan in de Tweede Kamer en kan daardoor een belangrijke rol spelen bij de zoektocht naar steun. Volgens Vermeer kan het kabinet niet om zijn partij heen als het over rechts wil. "Over rechts gaan is geen optie zonder de BBB."

Vermeer wil dat het kabinet met perspectief voor boeren komt. "Wij hebben natuurlijk op tafel gelegd dat er perspectief moet komen voor de boeren. Als je perspectief wil, moet die brief van tafel." Over de zoektocht naar steun zegt hij: "De Tweede Kamer is geen FEBO-loket waar je zo even een luikje open kunt trekken."

In de video bovenaan vertelt Vermeer onder welke voorwaarden de BBB het kabinet wil steunen.

Door Redactie Hart van Nederland

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