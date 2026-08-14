OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Boeren met honderden trekkers naar Den Bosch om intrekken vergunningen

Demonstratie

Vandaag, 08:48

Op meerdere wegen rond Den Bosch staan files door tractoren die naar het provinciehuis trekken. Daar is een demonstratie aan de gang tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De boeren protesteren tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunningen van vijf pluimveebedrijven in te trekken.

Inmiddels zijn er honderden demonstranten aanwezig en nog altijd zijn er boeren onderweg. Op spandoeken staan teksten als "Vergund = Vergund", "No Farmers No Food" en "Als de boer verhuist, verhuist het platteland mee". Met twee graafmachines is een grote omgekeerde vlag boven een toegang naar het plein gespannen.

Er heerst een ingetogen sfeer, nadat bekend werd dat dat er twee mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Er wordt geen muziek meer gedraaid, maar het inhoudelijke podiumprogramma gaat wel door.

Spoeddebat

De Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteren vrijdag in een spoeddebat over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. De bedrijven liggen bij beschermde natuurgebieden als de Peel, waar nu te veel stikstof belandt. Om de natuur te verbeteren, wil de provincie de stikstofuitstoot van de bedrijven stoppen door de vergunningen in te trekken.

Die aankondiging zorgde voor veel opschudding. Daarom onderbreekt de Brabantse politiek de zomervakantie voor een spoeddebat over de kwestie. Het debat startte om 9.30 uur.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Premier Rob Jetten was donderdagmiddag in Veldhoven, op uitnodiging van landbouworganisatie LTO. Daar ging hij in gesprek over het stikstofpakket met een aantal boeren. Volgens Omroep Brabant was daar ook een van de pluimveehouders die misschien moet stoppen aanwezig. Caroline van der Plas (BBB) heeft zich vrijdag bij de protesterende boeren in Den Bosch gevoegd.

Ook Farmers Defence Force (FDF) is in Den Bosch. De radicale boerenactiegroep noemt het voornemen van de provincie Noord-Brabant om de vijf vergunningen in te trekken illegaal en vreest dat andere provincies zullen volgen.

Files en dodelijk ongeluk

Op de A59 bij Heesch is een dodelijk ongeluk gebeurd in de staart van de file die was ontstaan door tractoren die richting het provinciehuis trokken. De politie had donderdag al laten weten dat boeren die met trekkers over de snelweg willen rijden niet worden tegengehouden.

De A59 is dicht vanaf knooppunt Paalgraven richting Den Bosch. Het verkeer wordt omgeleid via de A50 en A2.

Op de A2 vanaf Utrecht naar Den Bosch staat het verkeer ook stil. Tussen Culemborg en Empel staat een file van ruim 25 kilometer.

Of er aanvullende veiligheidsmaatregelen gelden voor de tractoren die vanmiddag weer huiswaarts gaan, is nog niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Twee doden na ongeval in staart van file door boerenprotest op A59 bij Heesch
Twee doden na ongeval in staart van file door boerenprotest op A59 bij Heesch
Veel waardering voor boeren na jaren strijd, maar harde acties verdelen Nederland
Veel waardering voor boeren na jaren strijd, maar harde acties verdelen Nederland
Kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, vooral voor boeren rond natuurgebieden
Kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, vooral voor boeren rond natuurgebieden
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.