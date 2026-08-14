Boeren met honderden trekkers naar Den Bosch om intrekken vergunningen

Op meerdere wegen rond Den Bosch staan files door tractoren die naar het provinciehuis trekken. Daar is een demonstratie aan de gang tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De boeren protesteren tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunningen van vijf pluimveebedrijven in te trekken.

Inmiddels zijn er honderden demonstranten aanwezig en nog altijd zijn er boeren onderweg. Op spandoeken staan teksten als "Vergund = Vergund", "No Farmers No Food" en "Als de boer verhuist, verhuist het platteland mee". Met twee graafmachines is een grote omgekeerde vlag boven een toegang naar het plein gespannen.

Er heerst een ingetogen sfeer, nadat bekend werd dat dat er twee mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Er wordt geen muziek meer gedraaid, maar het inhoudelijke podiumprogramma gaat wel door.

Spoeddebat

De Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteren vrijdag in een spoeddebat over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. De bedrijven liggen bij beschermde natuurgebieden als de Peel, waar nu te veel stikstof belandt. Om de natuur te verbeteren, wil de provincie de stikstofuitstoot van de bedrijven stoppen door de vergunningen in te trekken.

Die aankondiging zorgde voor veel opschudding. Daarom onderbreekt de Brabantse politiek de zomervakantie voor een spoeddebat over de kwestie. Het debat startte om 9.30 uur.

Premier Rob Jetten was donderdagmiddag in Veldhoven, op uitnodiging van landbouworganisatie LTO. Daar ging hij in gesprek over het stikstofpakket met een aantal boeren. Volgens Omroep Brabant was daar ook een van de pluimveehouders die misschien moet stoppen aanwezig. Caroline van der Plas (BBB) heeft zich vrijdag bij de protesterende boeren in Den Bosch gevoegd.

Ook Farmers Defence Force (FDF) is in Den Bosch. De radicale boerenactiegroep noemt het voornemen van de provincie Noord-Brabant om de vijf vergunningen in te trekken illegaal en vreest dat andere provincies zullen volgen.

Files en dodelijk ongeluk

Op de A59 bij Heesch is een dodelijk ongeluk gebeurd in de staart van de file die was ontstaan door tractoren die richting het provinciehuis trokken. De politie had donderdag al laten weten dat boeren die met trekkers over de snelweg willen rijden niet worden tegengehouden.

De A59 is dicht vanaf knooppunt Paalgraven richting Den Bosch. Het verkeer wordt omgeleid via de A50 en A2.

Op de A2 vanaf Utrecht naar Den Bosch staat het verkeer ook stil. Tussen Culemborg en Empel staat een file van ruim 25 kilometer.

Of er aanvullende veiligheidsmaatregelen gelden voor de tractoren die vanmiddag weer huiswaarts gaan, is nog niet duidelijk.