Boeren krijgen bekeuring voor rijden met trekkers op A31

De boeren die maandagavond in het noorden van Friesland op de A31 reden, krijgen een bekeuring, zegt de politie. Op de snelweg rijden met een landbouwvoertuig is niet toegestaan. De boeren waren de snelweg opgegaan na een protestactie in Sexbierum tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Bij een deel van de trekkers waren de kentekens afgeplakt. De politie probeert nog te achterhalen van wie deze trekkers zijn, zegt een woordvoerder. Kentekens afplakken is verboden.

In de video bovenaan zie je beelden van het boerenprotest in het Overijsselse Ommen.

Bij andere boerenprotesten dit jaar waren ook kentekens afgeplakt. Zo blokkeerden ongeveer tachtig tractoren op 30 juli de A35 bij Almelo. Toen kon de politie achteraf geen boetes uitdelen, omdat alle kentekens waren afgeplakt.

N35 geblokkeerd

Dinsdagochtend blokkeerden protesterende boeren enige tijd de N35 tussen Nijverdal en Wierden in Overijssel. De politie kwam daarbij niet in actie. Na ruim twee uur vertrokken de boeren uit eigen beweging.

Omdat de blokkade van de provinciale weg geen gevaarlijke situatie opleverde en er geen sprake was van geweld of vernieling, trad de politie niet op, laat een woordvoerder weten. Er zijn geen bekeuringen uitgeschreven, ook niet aan boeren die het kenteken van hun trekker hadden gehaald. "Hier lag voor ons, gezien het ordelijke verloop van de demonstratie, niet de prioriteit. Dit is ook de lijn die het Openbaar Ministerie, gemeenten en de politie hebben afgesproken."