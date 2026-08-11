Blokkade N35 van demonstrerende boeren opgeheven, weg weer vrij

Demonstrerende boeren hebben dinsdag de N35 tussen Nijverdal en Wierden geblokkeerd. Trekkers versperden de weg in beide richtingen. Op de voertuigen waren borden te zien met de tekst "Omleiding - Natura 2000-gebied" en omgekeerde Nederlandse vlaggen. Rond 13u zijn de boeren uit eigen beweging weer weggegaan.

De boeren protesteerden tegen plannen van het kabinet om bufferzones van 500 of 1000 meter rond beschermde Natura 2000-gebieden in te voeren. De landbouw moet daar minder intensief worden, bijvoorbeeld biologisch of natuurinclusief. Zo moet er minder stikstof in de natuurgebieden terechtkomen.

Op sommige trekkers waren kentekenplaten zichtbaar. Bij andere voertuigen leken die te zijn weggehaald.

Maandag werd er ook geprotesteerd door honderden boeren. Onder andere in Ommen, Dalfsen en Sexbierum. In de bovenstaande video zie je hoe dat er toen aan toeging.

Eerder protest bij Almelo

Onlangs blokkeerden boeren met ongeveer tachtig trekkers de A35 bij Almelo. De politie kon toen geen boetes uitdelen, omdat alle kentekens waren afgeplakt.