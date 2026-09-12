Boeren gaan op Prinsjesdag op meerdere plekken protesteren

Boeren gaan tijdens Prinsjesdag op meerdere locaties in Nederland protesteren tegen de stikstofplannen van landbouwminister Jaimie van Essen. Dat kondigt actiekoepel Farmers Defence Force aan in een video. Tijdens een bijeenkomst van trekkerleiders in Nijkerk zijn donderdagavond afspraken gemaakt over de acties.

Er komt geen demonstratie in Den Haag volgens de belangenorganisatie van boeren Agractie. De Telegraaf meldt dat er maandagavond meer informatie volgt.

De onvrede onder boeren richt zich op een stapeling van maatregelen, waaronder strengere stikstofregels rond Natura 2000-gebieden, een beperking van het aantal koeien per hectare en 'onhaalbare' emissienormen. Veel agrariërs vrezen dat de plannen zullen leiden tot een forse inkrimping van hun bedrijf of zelfs bedrijfsbeëindiging.

Een paar weken geleden trokken boeren door Drenthe met een protestbrief. Zo is te zien in de bovenstaande video.

Zorgen over toekomst

De afgelopen weken trokken boeren met trekkers naar diverse gemeentehuizen om aandacht te vragen voor hun zorgen. Gemeenten zoals Haaksbergen, Hof van Twente en Dinkelland hebben zich inmiddels kritisch uitgelaten over de kabinetsplannen en waarschuwen voor de gevolgen voor de leefbaarheid, werkgelegenheid en economie op het platteland.

Ondertussen blijven boerenorganisaties drukbezochte informatiebijeenkomsten organiseren en neemt het aantal hulpvragen bij de boerenhulplijn Taboer toe. Veel boeren willen hun ei kwijt. Ook erfbetreders die zich zorgen maken over boerengezinnen, nemen contact op met de hulplijn.