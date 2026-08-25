Snelweg blokkeren? Voortaan dreigt strafrechtelijk optreden

Wie tijdens een demonstratie een snelweg of het spoor blokkeert, moet voortaan in de regel rekening houden met strafrechtelijk optreden. Dat hebben burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en justitieminister David van Weel afgesproken. Ook langzaam rijden en daarmee files veroorzaken valt onder de afspraak.

Aanleiding zijn recente acties met trekkers tijdens boerendemonstraties. Achterin een file die door een van die acties was ontstaan, gebeurde een dodelijk ongeluk.

Jetten veroordeelde tijdens een persmoment de snelwegblokkades nadat boeren op 14 augustus de A59 blokkeerden. In de video bovenaan zie je zijn reactie.

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Lokale autoriteiten kunnen uitzondering maken

"Het blokkeren van een snelweg of het spoor of het veroorzaken van een file is gevaarlijk. Ook moeten hulpdiensten er altijd door kunnen", schrijft Van Weel. Daarom wordt bij dergelijk "gevaarzettend gedrag" in beginsel strafrechtelijk opgetreden.

De afspraak betekent niet dat dit in alle gevallen automatisch gebeurt. De lokale driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie en politie kan besluiten een uitzondering te maken. Zij blijft verantwoordelijk voor beslissingen over het toestaan en faciliteren van demonstraties.

Ook boodschap aan klimaatactivisten

De nieuwe afspraak geldt niet alleen voor boerenprotesten. Van Weel roept iedereen die wil demonstreren op om snelwegen niet te blokkeren. "Dat zeggen wij tegen iedereen die wil demonstreren, van boeren tot klimaatactivisten."

Daarmee lijken de afspraken ook van toepassing op acties van Extinction Rebellion. De klimaatactiegroep heeft herhaaldelijk snelwegen geblokkeerd om het kabinet op te roepen meer te doen tegen klimaatverandering.