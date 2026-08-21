Toch geen boetes voor boeren die met trekkers op A31 reden

De boeren die maandagavond 10 augustus met een trekker in het noorden van Friesland op de snelweg A31 reden, krijgen toch geen bekeuring. Eerder zei de politie boetes aan hen uit te gaan delen en ook te gaan achterhalen van wie de trekkers waren waarbij de kentekens waren afgeplakt. Maar na onderzoek van de politie blijkt dat het onduidelijk blijft wie wat gedaan heeft.

De boeren waren de snelweg opgegaan na een protestactie in Sexbierum tegen het stikstofbeleid. Volgens de woordvoerder lag de prioriteit die avond bij "het herstellen van de verkeersveiligheid op de A31". Daarnaast noteerde de politie gegevens van boeren om achteraf te kunnen bekeuren.

In de video bovenaan zie je beelden van het boerenprotest in het Overijsselse Ommen.

Politie kan strafbare feiten niet koppelen aan bestuurders

"Op basis van de informatie die de politie tot haar beschikking heeft, kunnen specifieke strafbare feiten echter onvoldoende aan individuele bestuurders worden toegeschreven", laat een woordvoerder van de politie Noord-Nederland weten. Op de vraag waarom dat dan precies niet kan, geeft de woordvoerder geen antwoord.

Opnieuw protesten

Boeren voeren deze zomer actie in heel Nederland. Vorige week vrijdag kwamen veel boeren bijeen bij het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch. Er ontstond ophef over het rijden van boeren met trekkers die dag over de snelweg. In een file op de A59 die daardoor was ontstaan, gebeurde een ongeluk dat aan twee mensen het leven kostte.

Na het ongeluk ontstond onduidelijkheid over hoe de overheid zou moeten handelen. Het OM liet afgelopen woensdag weten dat het uitgangspunt is dat bestuurders van trekkers op de snelweg strafrechtelijk worden aangepakt. Datzelfde geldt bij het afplakken van kentekens. Het demonstratierecht kan reden zijn om trekkers bijvoorbeeld wel op de snelweg toe te laten, maar alleen als dit is aangemeld bij en goedgekeurd door een burgemeester.