Boeren mogen in Twente niet meer demonstreren op de snelweg

Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Een woordvoerder van de veiligheidsregio bevestigt dat naar aanleiding van berichtgeving van Tubantia. Het besluit komt voort uit een overleg tussen Twentse burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie op maandag.

Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden, maar vanwege het demonstratierecht moet lokaal worden overwogen of er wordt gehandhaafd, zei het OM vorige week. Twentse burgemeesters hebben nu besloten dat demonstreren op de snelweg niet toegestaan is binnen het demonstratierecht. "Als burgemeesters heeft veiligheid voor iedereen onze prioriteit", aldus een persbericht.

Begin deze maand reden honderden trekkers in een colonne door Apeldoorn uit protest tegen het stikstofbeleid. Dat zie je in de video bovenaan.

Nog onduidelijk hoe wordt gehandhaafd op trekkers

Boerenprotesten in Twente van de afgelopen weken zijn in goede orde verlopen, zeggen de burgemeesters. Hoe vanaf nu met trekkers op snelwegen zal worden omgegaan, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Dat moet nog verder worden besproken. Op vrijdag overleden twee mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant. Dat gebeurde bij een file veroorzaakt door trekkers. Maandag werd bekend dat een 34-jarige vrouw uit Nistelrode daarvoor is aangehouden.