Boeren met trekkers op snelwegen ondanks oproep dat niet te doen

Onder meer op de A2 bij Empel en op de A1 bij Markelo rijden minstens honderd boeren met trekkers. Dit ondanks oproepen van de organisatie van de boerenprotesten en het kabinet om niet de snelweg op te gaan.

Die oproep kwam nadat in de ochtend twee mensen om het leven kwamen in een file die ontstond door boeren op de snelweg A59. Ook minister Heerma (Binnenlandse Zaken) vroeg de boeren nadrukkelijk om niet met de trekker de snelweg op te gaan.

Geen goed signaal

Heerma vindt het "verschrikkelijk" wat er is gebeurd. Volgens hem moet de lokale 'driehoek' van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie gaan evalueren "om te kijken hoe het beter kan in de toekomst". De minister benadrukt dat het "in goede banen leiden van een demonstratie" de verantwoordelijkheid is van die driehoek. "Ik ga ervan uit dat zij daar zeer zorgvuldig naar hebben gekeken."

Volgens premier Jetten was het "geen goed signaal" van de politie Oost-Brabant, die donderdag aankondigde alleen in te grijpen als tractoren de snelweg blokkeerden en niet als zij daar langzaam zouden rijden. Dat zei hij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. Demonsteren op de snelweg kan volgens hem desastreuze gevolgen hebben. "Het is levensgevaarlijk, doe het niet." Hij wees erop dat Nederland een grote vrijheid van demonstreren kent, en dat dat op allerlei plekken mag.

Bij wet verboden

Een woordvoerder van het OM Oost-Brabant zegt dat het "zeker niet zo is dat wij trekkers op de snelweg toestaan" en dat de berichtgeving op donderdag "nogal ongelukkig" was. "Dat is bij wet verboden. Dat keuren wij nooit goed. Alleen heb je met het demonstratierecht te maken." Wanneer er toch moet worden ingegrepen, is volgens de woordvoerder een grijs gebied. Daarbinnen zijn uitgangspunten afgesproken, maar wat die precies zijn, wil zij niet benoemen.

Of met een trekker op de snelweg rijden genoeg zou zijn om tot ingrijpen over te gaan, wilde de woordvoerder ook niet zeggen. Voor verdere vragen verwijst ze naar de politie. Politie Oost-Brabant verwijst naar de gemeente, omdat de burgemeester de eindverantwoordelijke is voor besluiten die komen uit het overleg tussen politie, OM en gemeenten.