Twee doden na ongeval in staart van file door boerenprotest op A59 bij Heesch

Op de A59 bij Heesch zijn twee mensen omgekomen door een ongeval in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die naar het provinciehuis in Den Bosch reden. Bij het ongeval waren vier auto's betrokken, meldt de politie op X. Over de slachtoffers is nog niets bekend.

Bij het ongeval zijn ook meerdere mensen gewond geraakt. Zij worden nagekeken door het ambulancepersoneel. De A59 is dicht vanaf knooppunt Paalgraven richting Den Bosch. Het verkeer wordt omgeleid via de A50 en A2.

Trekkers niet tegengehouden vanwege demonstratierecht

Trekkers mogen niet op de snelweg rijden, maar het Openbaar Ministerie en de politie hadden eerder al aangegeven hen niet tegen te houden vanwege het demonstratierecht. Boeren staan bij het provinciehuis van de Brabantse hoofdstad om te protesteren tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van vijf pluimveebedrijven in te trekken.

Inmiddels staan er geen trekkers meer in de file, meldt de verkeersinformatie van de ANWB. De file die er ten tijde van het ongeluk stond, kwam wel door de langzaamrijdende voertuigen. Een woordvoerder van de verkeersdienst vergelijkt het ongeval met ongelukken die regelmatig bij de Duitse grens gebeuren: "dan staat het verkeer plotseling stil en let er een bestuurder niet goed op." Daardoor kan er een kettingbotsing ontstaan.

Minuut stilte en aangepast programma

In de vergadering van de Brabantse provinciale politiek is een minuut stilte gehouden voor de twee mensen die om het leven zijn gekomen. Commissaris van de Koning Ida Adema noemde het "een afschuwelijke tragedie".

Organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch vinden het "verschrikkelijk" wat er is gebeurd. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid en aanwezigen wordt gevraagd respect te betuigen, zegt ZLTO namens de partijen.

De organiserende landbouwclubs zeggen dat uit politieonderzoek moet blijken wat precies de toedracht was van het ongeluk en of langzaamrijdende trekkers bijvoorbeeld de oorzaak waren. Na overleg met de politie is besloten het inhoudelijke deel van het podiumprogramma alsnog door te laten gaan. Of er aanvullende veiligheidsmaatregelen gelden voor de tractoren die vanmiddag weer huiswaarts gaan, is nog niet duidelijk.