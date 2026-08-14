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Organisatie boerenprotest Den Bosch roept boeren op snelweg te mijden

Organisatie boerenprotest Den Bosch roept boeren op snelweg te mijden

Demonstratie

Vandaag, 13:56

De organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch roepen boeren op bij de terugreis niet de snelwegen op te gaan met hun tractoren. Farmers Defence Force-leider Mark van den Oever verzocht de honderden aanwezige actievoerders vanaf een podium om binnenwegen te pakken, vanwege het "tragische ongeval" op de A59 eerder op de dag. "Zodat er niet nog een ongeluk gebeurt."

Het podiumprogramma bij het provinciehuis is klaar en de eerste boeren keren huiswaarts. Rond 12.30 uur waren er nog steeds enkele honderden mensen aanwezig. Er zijn agrariërs uit verschillende provincies, waaronder Noord-Brabant, Gelderland, Friesland en Limburg.

A59 dicht na dodelijk ongeval

Het dodelijke ongeval gebeurde op de A59 bij Heesch, in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die naar het provinciehuis in Den Bosch reden. Twee mensen kwamen om het leven en er vielen meerdere gewonden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De A59 is daardoor zeker tot 16.00 uur dicht.

De boeren en sympathisanten demonstreren tegen het voornemen van Noord-Brabant om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. Dat is volgens de provincie nodig om de stikstofuitstoot bij natuurgebieden voldoende omlaag te krijgen.

Oproep aan boeren voor terugreis

Vertegenwoordigers van ZLTO, Agractie, FDF en andere landbouwgroepen spraken de actievoerders toe vanaf een podium. Van den Oever sloot het programma af. "Mensen, pas op en zorg dat er geen gekkigheid gebeurt", zei de FDF-voorman over de terugreis van de aanwezigen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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