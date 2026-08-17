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Vrouw (34) aangehouden na dodelijk ongeluk A59 in file door boerenprotest

Ongeluk

Vandaag, 17:17

De politie heeft de bestuurder van een auto die betrokken was bij het dodelijke ongeval op de A59 van afgelopen vrijdag, aangehouden. Het gaat om een 34-jarige vrouw uit Nistelrode. Na verhoor is zij weer vrijgelaten. Een politiewoordvoerder meldt dat dat niet hoeft te betekenen dat de vrouw niet meer verdacht is. Politieonderzoek moet uitwijzen wat er die dag precies is gebeurd.

Vrijdag kwamen bij het ongeval bij Heesch een man (71) en een vrouw (72) uit Oss om het leven. Zes anderen raakten gewond. Over de medische toestand van die slachtoffers doet de politie geen uitspraken. In totaal waren vier auto's bij het ongeval betrokken.

Ongeval A59 gebeurde in file door boerenprotest

Het ongeval vond plaats in de staart van een file die was ontstaan door trekkers die naar het provinciehuis in Den Bosch reden. Daar protesteerden honderden boeren tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van vijf pluimveebedrijven in te trekken.

Door ANP

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