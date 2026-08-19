OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Boeren krijgen nul op rekest: geen enkele Drentse gemeente tekent protestbrief

Demonstratie

Vandaag, 19:54

Geen van de twaalf Drentse gemeenten heeft woensdag een protestbrief van boeren ondertekend. Met de brief vroegen actievoerders gemeenten om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. De gemeenten zeggen de zorgen van de boeren te begrijpen, maar vinden dat zij niet de aangewezen partij zijn om landelijk of provinciaal beleid terug te draaien.

Vanaf 09.00 uur trokken boeren in drie lange stoeten met trekkers, omgekeerde vlaggen en protestborden door Drenthe. Ze gingen langs alle gemeentehuizen en kwamen vervolgens met honderden aan bij het provinciehuis in Assen. Bekijk in de video hierboven de beelden van de actie en de reacties van de boeren.

Gemeenten tekenen brief niet

De Drentse gemeenten hadden onderling afgesproken de steunverklaring niet te tekenen. "De zorgen delen we, alleen de steunverklaring zelf hebben we niet getekend", zegt burgemeester Jouke Spoelstra van Westerveld. Volgens hem is een gemeentebestuur niet de juiste route om landelijke of provinciale besluiten terug te draaien.

Ook bij het provinciehuis kregen de actievoerders niet de toezegging waarop ze hoopten. Commissaris van de Koning Agnes Mulder ontving de boeren en verwees naar het onlangs door Provinciale Staten vastgestelde programma Toekomstgericht Landelijk Gebied Drenthe.

Een dergelijk "democratisch besluit" kan volgens Mulder "niet zomaar van tafel". Wel nodigde ze de boeren uit om binnen de kaders van het plan mee te praten. Tijdens haar toespraak werd ze regelmatig overstemd door toeterende boeren die nog bij het provinciehuis aankwamen.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Honderden boeren met trekkers door Drenthe voor stikstofmars
Honderden boeren met trekkers door Drenthe voor stikstofmars
Boeren in Drenthe woensdag in 'stikstofmars' langs gemeentehuizen
Boeren in Drenthe woensdag in 'stikstofmars' langs gemeentehuizen
Gemeenten tekenen boerenbrief over stikstof niet: 'Gaan wij niet over'
Gemeenten tekenen boerenbrief over stikstof niet: 'Gaan wij niet over'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.