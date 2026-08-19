Boeren krijgen nul op rekest: geen enkele Drentse gemeente tekent protestbrief

Geen van de twaalf Drentse gemeenten heeft woensdag een protestbrief van boeren ondertekend. Met de brief vroegen actievoerders gemeenten om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. De gemeenten zeggen de zorgen van de boeren te begrijpen, maar vinden dat zij niet de aangewezen partij zijn om landelijk of provinciaal beleid terug te draaien.

Vanaf 09.00 uur trokken boeren in drie lange stoeten met trekkers, omgekeerde vlaggen en protestborden door Drenthe. Ze gingen langs alle gemeentehuizen en kwamen vervolgens met honderden aan bij het provinciehuis in Assen. Bekijk in de video hierboven de beelden van de actie en de reacties van de boeren.

Gemeenten tekenen brief niet

De Drentse gemeenten hadden onderling afgesproken de steunverklaring niet te tekenen. "De zorgen delen we, alleen de steunverklaring zelf hebben we niet getekend", zegt burgemeester Jouke Spoelstra van Westerveld. Volgens hem is een gemeentebestuur niet de juiste route om landelijke of provinciale besluiten terug te draaien.

Ook bij het provinciehuis kregen de actievoerders niet de toezegging waarop ze hoopten. Commissaris van de Koning Agnes Mulder ontving de boeren en verwees naar het onlangs door Provinciale Staten vastgestelde programma Toekomstgericht Landelijk Gebied Drenthe.

Een dergelijk "democratisch besluit" kan volgens Mulder "niet zomaar van tafel". Wel nodigde ze de boeren uit om binnen de kaders van het plan mee te praten. Tijdens haar toespraak werd ze regelmatig overstemd door toeterende boeren die nog bij het provinciehuis aankwamen.

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