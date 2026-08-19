Honderden boeren met trekkers door Drenthe voor stikstofmars

Een paar honderd boeren zijn woensdagochtend rond 9.30 uur vanuit Dieverbrug in Drenthe begonnen aan een stikstofmars door de provincie. De boeren rijden met hun landbouwvoertuigen vanaf drie verschillende locaties langs alle twaalf gemeentehuizen in Drenthe. In de middag komen de groepen samen bij het provinciehuis in Assen.

Er zijn vele omgekeerde vlaggen te zien en op enkele voertuigen zijn borden geplaatst. Daarop staan kreten als #Help de boeren. De kolonne verplaatst zich richting Diever, de hoofdplaats van de gemeente Westerveld.

De andere colonnes vertrekken vanuit Peest in de gemeente Noordenveld en Valsteeg in Coevorden. De boeren willen in ieder gemeentehuis een brief aanbieden ter ondertekening.

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Politie gaat bekeuringen uitdelen

Organisatoren zeggen meer dan duizend mensen te verwachten in Assen. Ze zullen daarbij niet over de snelweg rijden, zeggen ze. De politie heeft al aangekondigd bekeuringen te zullen gaan uitschrijven voor boeren die met trekkers op snelwegen en N-wegen rijden. Bestuurders met afgeplakte kentekens zullen staande worden gehouden.