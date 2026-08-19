OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Honderden boeren met trekkers door Drenthe voor stikstofmars

Demonstratie

Vandaag, 09:39

Een paar honderd boeren zijn woensdagochtend rond 9.30 uur vanuit Dieverbrug in Drenthe begonnen aan een stikstofmars door de provincie. De boeren rijden met hun landbouwvoertuigen vanaf drie verschillende locaties langs alle twaalf gemeentehuizen in Drenthe. In de middag komen de groepen samen bij het provinciehuis in Assen.

Er zijn vele omgekeerde vlaggen te zien en op enkele voertuigen zijn borden geplaatst. Daarop staan kreten als #Help de boeren. De kolonne verplaatst zich richting Diever, de hoofdplaats van de gemeente Westerveld.

De andere colonnes vertrekken vanuit Peest in de gemeente Noordenveld en Valsteeg in Coevorden. De boeren willen in ieder gemeentehuis een brief aanbieden ter ondertekening.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Politie gaat bekeuringen uitdelen

Organisatoren zeggen meer dan duizend mensen te verwachten in Assen. Ze zullen daarbij niet over de snelweg rijden, zeggen ze. De politie heeft al aangekondigd bekeuringen te zullen gaan uitschrijven voor boeren die met trekkers op snelwegen en N-wegen rijden. Bestuurders met afgeplakte kentekens zullen staande worden gehouden.

Door ANP

Lees ook

Boeren in Drenthe woensdag in 'stikstofmars' langs gemeentehuizen
Boeren in Drenthe woensdag in 'stikstofmars' langs gemeentehuizen
Verbod houdt Twentse boeren niet tegen: trekkerprotesten op snelwegen gaan door
Verbod houdt Twentse boeren niet tegen: trekkerprotesten op snelwegen gaan door
Boeren trekken door Amersfoort en dumpen hooibalen
Boeren trekken door Amersfoort en dumpen hooibalen
Boeren mogen in Twente niet meer demonstreren op de snelweg
Boeren mogen in Twente niet meer demonstreren op de snelweg
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.