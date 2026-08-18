Boeren trekken door Amersfoort en dumpen hooibalen

Boze boeren hebben maandagavond opnieuw van zich laten horen. Met ongeveer veertig trekkers reden ze door Amersfoort uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op verschillende plekken in de stad lieten ze hooibalen achter.

"Ze rijden rond en op bepaalde plekken leggen ze strobalen neer, en dan rijden ze verder", zegt een politiewoordvoerder. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd flink getoeterd.

Hooibalen bij bedrijven en organisaties

Op beelden van RTV Utrecht is te zien dat de boeren hooibalen achterlieten bij een gebouw van FrieslandCampina. Volgens de regionale omroep gebeurde dat ook bij Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en een kantoor van de Rabobank.

Ook over De Stier, een kunstwerk midden op een rotonde in Amersfoort, werd hooi heen gegooid. Volgens Rijkswaterstaat hebben de boeren op weg naar de stad niet over de snelweg gereden.

Ook protest in Barneveld

Ook in Barneveld kwamen maandagavond boeren in actie. Volgens het AD verzamelden honderden boeren zich bij het gemeentehuis om hun zorgen over de stikstofplannen van het kabinet te uiten.

Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale voorzitter van landbouworganisatie LTO spraken de aanwezige boeren toe. De boeren zijn bang dat de stikstofplannen gevolgen hebben voor hun vergunning en uiteindelijk hun bedrijf.