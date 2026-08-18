Verbod houdt Twentse boeren niet tegen: trekkerprotesten op snelwegen gaan door

Boeren Everdien Kuiper en Ard Eshuis laten zich niet ontmoedigen door het besluit om trekkerdemonstraties op snelwegen in Twente niet meer toe te staan. Ze vinden het pijnlijk dat het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag - volgens hen - wordt aangegrepen om de protestmogelijkheden van boeren te beperken. "Deze uitspraken gaan ons in ieder geval niet tegenhouden."

Kuiper en Eshuis waren vrijdag met een bus vlak bij het ongeluk op de A59 bij Heesch. Twee mensen kwamen om het leven bij een ongeluk in een file die was ontstaan door trekkers. "Dat was hartverscheurend. Het was absoluut niet zomaar een filebotsing."

Volgens de boeren raakt de reden voor hun protesten nu uit beeld. "Het gaat nu weer niet over waarom we demonstreren. Dat ongeluk is nu de aanleiding om onze hele zaak van tafel te vegen, maar dat gaat niet gebeuren. Wij laten ons door deze maatregel niet ontmoedigen."

Geen trekkerprotesten op Twentse snelwegen

De Twentse burgemeesters besloten maandag na overleg met politie en Openbaar Ministerie dat demonstreren op de snelweg niet wordt toegestaan binnen het demonstratierecht. Landbouwvoertuigen mogen sowieso niet op de snelweg rijden, maar vanwege het demonstratierecht moest eerder lokaal worden afgewogen of er werd gehandhaafd.

Hoe er vanaf nu wordt opgetreden als boeren toch met trekkers de snelweg op gaan, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio moet dat verder worden besproken.