Boeren in Drenthe woensdag in 'stikstofmars' langs gemeentehuizen

Boeren in Drenthe zijn van plan woensdag bij alle twaalf gemeentehuizen in de provincie langs te gaan. Ze willen daar een brief aanbieden ter ondertekening, zeggen organisatoren. Die brieven willen ze vervolgens in de middag naar het provinciehuis in Assen brengen. Met deze zogenoemde 'stikstofmars' willen ze hun zorgen uiten over de stikstofvoorstellen van het kabinet.

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In WhatsApp-groepen waarin de actie op poten wordt gezet, zitten al honderden leden. Organisatoren zeggen uiteindelijk meer dan duizend mensen te verwachten in Assen. Ze zullen daarbij niet over de snelweg rijden, zeggen ze.

LTO Noord steunt actie binnen de regels

Voorzitter Arend Steenbergen van boerenorganisatie LTO Noord zegt de ongerustheid onder Drentse boeren te begrijpen. Zolang de deelnemers de regels niet overtreden, kan LTO Noord zulke acties steunen, zegt hij. "Wij willen de leefbaarheid van het platteland onder de aandacht brengen, en we willen ook de burgers daarin meenemen."

De gemeente Assen is op de hoogte van de aangekondigde actie en zal deze zo goed mogelijk faciliteren, zegt een woordvoerder. "Een vertegenwoordiging van het college" zal de boeren op woensdag ontvangen.

Boerenprotest in heel Nederland

Boeren voeren deze zomer actie in heel Nederland. Afgelopen vrijdag kwamen veel boeren bijeen bij het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch voor een debat over het intrekken van de vergunningen van pluimveehouders. Er ontstond veel ophef over het rijden van boeren met trekkers die dag over de snelweg. In een file op de A59 die daardoor was ontstaan, gebeurde een ongeluk dat aan twee mensen het leven kostte.