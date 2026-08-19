Gemeenten tekenen boerenbrief over stikstof niet: 'Gaan wij niet over'

Boeren die woensdag in Drenthe demonstreren tegen de stikstofplannen hoeven niet te rekenen op een handtekening van Emmen, Meppel, Tynaarlo en Aa en Hunze. De vier gemeenten weigeren de brief van de actievoerders te ondertekenen, waarin om steun en politieke actie wordt gevraagd.

Emmen, de grootste gemeente van Drenthe, laat weten niet over het stikstofbeleid te gaan. "Wij ondertekenen de brief niet. Wij gaan hier als gemeente niet over. Dit ligt bij de provincie en het Rijk", aldus een woordvoerster. Ook Aa en Hunze wijst naar anderen. "Wij gaan hier als gemeente niet over. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij andere partijen", stelt een woordvoerder.

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'Zorgen wel serieus'

Dat Tynaarlo niet ondertekent, betekent volgens de gemeente niet "dat we de zorgen van de agrarische sector niet serieus nemen". Maar de gemeente zegt dat er een verschil is "tussen het opkomen voor de belangen van onze inwoners en het innemen van een politiek standpunt over beleid waarvoor andere overheden in de eerste plaats verantwoordelijk zijn".