Dit wordt het weer met Prinsjesdag: warm en later kans op buien

Worden de hoedjes aanstaande dinsdag tijdens Prinsjesdag nat of komt iedereen nog op tijd droog binnen? Het is een dag waarop het weer sterk kan verschillen als we naar het verleden kijken. We moeten dit jaar niet alleen een blik werpen op de troonrede, maar ook naar boven. Volgens meteoroloog Robert de Vries ligt er namelijk een koufront op de loer dat voor buien kan zorgen.

Prinsjesdag wordt sinds 1888 op de derde dinsdag van september gehouden. Helaas gaan de metingen in de buurt van Den Haag nog niet zo ver terug in de tijd. Als we het dichtstbijzijnde weerstation van het KNMI pakken, is dat Voorschoten. Sinds 1951 houdt dit station waarnemingen bij.

Warmste Prinsjesdag ooit gemeten

In de afgelopen tientallen jaren is Prinsjesdag steeds zonniger, droger en warmer geworden. In 2020 was het extreem warm. Bij Den Haag steeg het kwik naar 30,3 graden. In het Brabantse Gilze-Rijen kwam het zelfs tot 35,1 graden. Het is tot nu toe de warmste Prinsjesdag ooit gemeten.

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Toch kan het weer behoorlijk fris zijn op deze dag. In 1994 was het kletsnat en kwam de temperatuur niet hoger uit dan 11,8 graden. Ook in deze eeuw zijn er, ondanks het opwarmende klimaat, nog wel een paar frisse Prinsjesdagen te vinden. In 2013 werd het bijvoorbeeld slechts 14,7 graden.

Als je kijkt naar de gemiddelde temperatuur, dan kom je uit op circa 18 graden in de middag en schijnt de zon ongeveer vijf uur.

Dit jaar een warme Prinsjesdag, later buien

Dit jaar zal Prinsjesdag aan de warme kant verlopen. Er nadert een koufront met buien en minder warme lucht, maar deze blijft in Den Haag waarschijnlijk nog tot de avond buiten de deur. Voor het front uit is het vrij warm. Er is af en toe zon en het kwik kan nog 21 à 22 graden bereiken, daarmee zitten we boven het gemiddelde. De wind zal uit het westen waaien en is matig in de stad, windkracht 3.

In het zuidoosten van het land kan het overigens nog warmer worden en stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 à 26 graden. Daar worden de buien pas diep in de avond verwacht.