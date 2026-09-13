Na grijze zondag schiet temperatuur omhoog naar 25 graden

De zondag verloopt herfstachtig met veel bewolking en perioden met regen. Vooral ten zuiden van de grote rivieren wordt het nat. Toch krijgen we de komende dagen nog een korte opleving van de temperatuur: dinsdag kan het in het binnenland lokaal 25 graden worden. Dat meldt weervrouw Laura Osinga.

In het noorden en midden van het land laat de zon zich zondag af en toe zien en valt minder regen. De matige wind draait naar het noordwesten. Warmer dan 19 of 20 graden wordt het niet.

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Temperatuur schiet omhoog

Maandag gaat de temperatuur alweer omhoog. Er trekken flink wat wolkenvelden over en regionaal kan wat regen vallen. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 21 tot 24 graden. Dinsdag wordt het nog warmer. In het binnenland loopt de temperatuur op tot zo'n 23 tot 25 graden.

De opleving is van korte duur, want daarna gaat het weer regenen. In bovenstaande video vertelt Osinga je meer over het weer van volgende week.