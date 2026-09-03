Benzine breekt opnieuw record, prijs stijgt verder richting 3 euro

Tanken is donderdag opnieuw duurder geworden. De adviesprijs voor een liter Euro95 heeft met 2,692 euro een nieuw record bereikt, blijkt uit cijfers van UnitedConsumers. Dat is 2,4 cent meer dan een dag eerder. Ook diesel werd 2,4 cent duurder en kost nu 2,664 euro per liter.

De adviesprijzen zijn gebaseerd op de prijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen en worden doorgaans langs de snelweg gevraagd. Bij andere tankstations kan brandstof goedkoper zijn.

In het Noord-Brabantse Teteringen is de benzineprijs fors lager. Mensen rijden er graag een stukje voor om, vertelden ze woensdag tegen Hart van Nederland (zie bovenstaande video).

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'Mogelijk naar 3 euro'

De brandstofprijzen zijn sinds het uitbreken van de Iranoorlog eind februari naar recordhoogtes gestegen. De scheepvaart door de Straat van Hormuz is sindsdien verstoord. Voor het conflict ging ongeveer een vijfde van het wereldwijde olietransport door deze zeestraat.

Experts verwachten dat de prijzen aan de pomp door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne verder kunnen stijgen. Energiedeskundige Hans van Cleef zei dat de adviesprijzen mogelijk zelfs boven de 3 euro uitkomen.