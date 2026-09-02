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Benzineprijs bereikt record: weinig zicht op lagere prijzen

Geld

Vandaag, 10:59

De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je volgens de adviesprijs inmiddels bijna 2,67 euro. Veel zicht op lagere prijzen is er volgens Paul van Selms van UnitedConsumers voorlopig niet. Dat zegt hij woensdag in de 538 Ochtendshow.

Volgens Van Selms zorgen oorlogen en spanningen in de wereld voor onzekerheid over de aanvoer van olie. De markt kijkt daarbij niet alleen naar de olieprijs van woensdag, maar vooral naar de verwachtingen voor de komende tijd.

Wennen aan hoge benzineprijs

Op de vraag of de huidige prijzen het nieuwe normaal zijn, antwoordt Van Selms: "Ik ben bang van wel." Ook belastingen maken de prijs aan de pomp volgens hem hoog. Hij stelt dat ongeveer twee derde van de benzineprijs uit belastingen bestaat.

Van Selms wijst er ook op dat er nog altijd een accijnskorting geldt. Die korting zorgt er volgens hem voor dat benzine niet nog duurder is.

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