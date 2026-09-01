Benzineprijs stijgt naar nieuwe recordhoogte door onrust in Midden-Oosten

De benzineprijzen in Nederland stijgen woensdag naar een nieuwe recordhoogte. Dat verwacht consumentencollectief UnitedConsumers. Door de opgelopen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijft de Straat van Hormuz waarschijnlijk nog langer dicht, wat gevolgen heeft voor de brandstofprijzen in Nederland.

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De onrust in het Midden-Oosten leidde deze week al tot stijgende prijzen aan de pomp. UnitedConsumers verwacht dat de landelijke gemiddelde adviesprijs woensdag stijgt tot bijna 2,67 euro per liter Euro95, bevestigt brandstofexpert Derk Foolen. Het record staat nu nog op 2,646 euro per liter. Die prijs werd op 6 mei bereikt.

De prijs voor een liter brandstof blijft fors hoger dan in de buurlanden. In de bovenstaande video vertelt pomphouder Peter hoe hij zijn klanten naar België ziet rijden voor een goedkopere tankbeurt.

Adviesprijzen

UnitedConsumers houdt de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen met tankstations in Nederland bij en baseert daar de gemiddelde prijs op. Op dit moment zijn de adviesprijzen van vier bedrijven binnen. Foolen schat in dat de gemiddelde prijs uitkomt op 2,668 euro per liter, maar dat kan nog licht afwijken.

In werkelijkheid betalen automobilisten de adviesprijzen vaak alleen langs de snelweg. Pomphouders elders geven vaak korting.

Nieuwe aanvallen

Op de grondstoffenmarkten liepen de olieprijzen deze week verder op als reactie op nieuwe gevechten in de Golfregio. De VS begonnen dinsdag met nieuwe aanvallen op Iran, meldden de Amerikaanse strijdkrachten. Het zou een reactie zijn op Iraanse aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz.