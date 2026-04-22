Aansluiten in 's-Gravenzande: topdrukte door spotgoedkope benzine

In het Zuid-Hollandse 's-Gravenzande is het woensdag topdrukte bij tankstation Esso. Terwijl de landelijke adviesprijs voor een liter Euro 95 de grens van 2,51 euro per liter nadert, komt het tankstation met een opmerkelijke actie. Tot 5 mei krijg je daar namelijk 30 eurocent korting per liter. En dat is nog niet alles, want automobilisten die woensdag langskomen, wacht nog meer voordeel.

Wie 's avonds langsrijdt, krijgt nog een extra schepje bovenop de korting van 30 eurocent per liter. De totale korting loopt woensdagavond namelijk op tot maar liefst 45 eurocent per liter. Voor de gemiddelde automobilist die 40 liter tankt, betekent dit een directe besparing van ruim 18 euro.

Verkeer vast

Wie gebruik wil maken van de korting moet snel zijn: het verkeer in 's-Gravenzande staat geregeld vast. Vanaf het nabijgelegen sportpark schuift een stoet automobilisten steeds dichter naar het tankstation. Volgens een pompbediende zijn er tussen 12.00 en 19.30 uur al ruim achthonderd tankbeurten verricht, aldus een correspondent ter plaatse.

Het tankstation in 's-Gravenzande is overigens niet het goedkoopste van het land; op meerdere plekken wordt gestunt met prijzen.