Wanhoop bij pomphouders aan grens: Klanten op één hand te tellen'

Vandaag, 19:50

Waar je in België nog voor onder de 2 euro per liter kunt tanken, blijven de bedragen aan de Nederlandse pomp ongekend hoog. Ook de energiemaatregelen tegen de hoge brandstofprijzen, die maandag werden gepresenteerd door het kabinet, brengen daar voorlopig nog geen verandering in. De wanhoop bij de tankstationshouders in de grensregio wordt daardoor met de dag groter, omdat hun klanten doorrijden naar onze goedkopere buurlanden.

Pomphouder Peter de Haas runt al 40 jaar een tankstation in het Noord-Brabantse Riethoven op zo'n 15 kilometer van de Belgische grens. Hij vindt dat de brandstofaccijns snel omlaag moet, maar heel veel vertrouwen heeft hij niet meer in de politiek. "Ze laten je letterlijk in je hemd staan. Mijn omzet is gehalveerd en mijn klanten op één hand te tellen. Het verschil over de grens is te groot, dat kan ik niet wegpoetsen", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Martin van Eijk van de branchevereniging Drive voor pomphouders herkent het beeld en maakt zich grote zorgen. "Tankstationhouders krijgen het steeds moeilijker om hun hoofd boven water te houden. Maar er wordt niet naar ons gekeken. We worden niet gecompenseerd, terwijl in onze buurlanden het wel lukt om tanken goedkoper te houden. Zo blijven onze tankstations leeg."

Accijnsverlaging

Voorlopig is een accijnsverlaging aan de pomp nog ver weg. Het kabinet noemt te maatregel te duur en generiek. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de energiemaatregelen.

In bovenstaande video vertelt pomphouder Peter hoe hij zijn klanten voorbij ziet rijden naar België voor een goedkopere tank.

