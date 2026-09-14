Metha doucht uit besparing nog maar één keer per week, energiekosten stijgen opnieuw

Huishoudens gaan volgend jaar gemiddeld 141 euro per jaar meer betalen voor hun stroom- en gasaansluiting. De netbeheerkosten stijgen met bijna 20 procent, omdat netbeheerders miljarden investeren in de uitbreiding van het overvolle stroomnet. De hogere kosten komen bovenop de energierekening voor gas en stroom.

Voor mensen die nu al nauwelijks kunnen rondkomen, zorgt het nieuws voor extra zorgen. Zo leeft Metha Visser uit Veldhoven al jaren van een klein budget. Om de energierekening zo laag mogelijk te houden, zet ze de verwarming bijna nooit aan, doucht ze nog maar één keer per week en let ze op elk apparaat dat stroom verbruikt.

Niet weten waarop besparen

"Ik leef al jaren van passen en meten. Ik weet eerlijk gezegd niet meer waar ik nog op kan besparen. Als de kosten weer stijgen, schiet ik meteen in de stress", vertelt ze. "Die voortdurende zorgen hebben veel invloed op mijn gezondheid."

Volgens het Armoedefonds lijkt 12 euro per maand misschien weinig, maar voor mensen met een laag inkomen stapelen de prijsstijgingen zich op en worden ze steeds vaker gedwongen te kiezen tussen de energierekening en basisbehoeften zoals eten of schoolspullen. "Iedere nieuwe prijsstijging als een extra klap", zegt Metha.