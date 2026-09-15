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Boerenactie van start, brandjes langs wegen en snelwegen

Boerenactie van start, brandjes langs wegen en snelwegen

Demonstratie

Vandaag, 12:59

Langs doorgaande wegen en snelwegen in het land zijn sinds 12.00 uur brandjes gemeld. Dat bevestigen de politie Oost-Nederland en Rijkswaterstaat. Onder meer langs de A2 bij Breukelen was sprake van veel rookontwikkeling. Boeren hadden aangekondigd rond het middaguur met een actie te komen. Inmiddels zijn er ongeveer 250 meldingen binnengekomen over de branden.

Meerdere branden

Rijkswaterstaat deelt op sociale media beelden van brandend materiaal langs de A2 bij Breukelen. Daarbij spreekt de dienst van "verschillende plekken in het land". Waar nodig worden rijstroken of complete rijbanen afgesloten.

Een verslaggever van Hart van Nederland zag een fikse hooibrand bij Spier, die snel door de brandweer geblust kon worden.

De brandweer was snel aanwezig om de brand in Spier te blussen. Beeld: Hart van Nederland

De brandweer was snel aanwezig om de brand in Spier te blussen. Beeld: Hart van Nederland

ANP ziet meerdere brandjes langs wegen en in weilanden in de Krimpenerwaard, met name langs de N210. Automobilisten moeten op die weg meermaals door de rook rijden.

ANWB meldt dat naast de branden ook een viaduct over de A1 bij Hoevelaken is geblokkeerd door boeren die daar demonstreren. Het gaat om de doorgaande weg N310.

Door ANP

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