ProRail: grote treinstoring veroorzaakt door sabotage op het spoor

De grote treinstoring in Midden Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail dinsdagochtend. Op meerdere plekken zijn volgens de spoorbeheerder "materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd". Door de storing ligt het treinverkeer in grote delen van Midden en Noord Nederland stil.

In het kort Een groot deel van het treinverkeer in Midden en Noord Nederland ligt plat door een storing. Rond Zwolle en op meerdere andere trajecten rijden helemaal geen treinen. NS zet geen vervangende bussen in en ook de NS Reisplanner heeft problemen.

Rond Zwolle ligt het treinverkeer helemaal plat. Ook tussen Utrecht en Gouda en tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. Op andere getroffen trajecten vallen treinen uit of lopen ze vertraging op. De drukte op stations valt volgens een woordvoerder van NS nog mee. "Het is iets drukker dan normaal, maar wel beheersbaar."

Geen vervangende bussen

NS zet geen vervangend vervoer in. Volgens de spoorvervoerder zijn er te veel trajecten getroffen om bijvoorbeeld bussen in te zetten. ProRail adviseert reizigers rekening te houden met vertragingen, uitval en extra reistijd.

Ook de NS Reisplanner kampt dinsdagochtend met problemen en is niet goed bereikbaar. Mogelijk komt dat door overbelasting. "Heel veel mensen zijn nu tegelijk hun reisadvies aan het ophalen", zegt een woordvoerder van NS.

Storing in treinbeveiliging

De sabotage heeft geleid tot een zogeheten sectiestoring in het treinbeveiligingssysteem. "Het systeem geeft dan aan dat het spoor bezet is, terwijl dat niet zo is. Dan kun je geen veilige en betrouwbare dienstregeling rijden", legde een woordvoerder van ProRail eerder uit.

De problemen kunnen ook gevolgen hebben voor het wegverkeer. Door de storing kunnen spoorbomen bij overwegen dichtgaan. Het is nog niet duidelijk hoe lang het duurt voordat de problemen op het spoor zijn opgelost.