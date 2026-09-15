XR gooit rode verf op Lange Voorhout tijdens Prinsjesdag

Activisten van Extinction Rebellion (XR) hebben dinsdag rode verf gegooid op het Lange Voorhout in Den Haag, op de hoek met de Kneuterdijk. Later op de dag rijdt koning Willem-Alexander daar tijdens Prinsjesdag met de glazen koets langs op weg naar de troonrede in de Koninklijke Schouwburg.

Zeven mensen zijn aangehouden voor het gooien van de verf. De activisten riepen tijdens de actie "Extinction Rebellion". XR heeft inmiddels de verantwoordelijkheid voor de actie opgeëist.

XR protesteert tegen klimaatbeleid kabinet

De klimaatprotestgroep zegt met de actie te protesteren tegen het klimaatbeleid van het kabinet en tegen de monarchie. Een woordvoerder van XR hekelt daarnaast het kabinetsbeleid op meerdere terreinen. "Of het nu gaat om de omgang met klimaatbeleid, vluchtelingen en ongedocumenteerden, de verzorgingsstaat of extra uitgaven aan militarisme: dit kabinet kiest tégen menselijkheid", stelt hij. De groep noemt Prinsjesdag een "Prinsjesdag-poppenkast".

Volgens een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen heeft de politie snel ingegrepen. "Voor zover we nu kunnen inschatten ziet het eruit dat de politie snel gehandeld heeft", zegt hij.

Gemeente Den Haag voorbereid op nieuwe acties

De gemeente Den Haag hield in de voorbereiding op Prinsjesdag rekening met verschillende scenario's. "Maar je kunt nooit met ieder scenario rekening houden. We kunnen nooit met zekerheid zeggen of er nog meer komt, we zijn op alles voorbereid", aldus de woordvoerder.

De glazen koets met koning Willem-Alexander en koningin Máxima rijdt later op de dag over de plek waar de verf is gegooid. Na de troonrede in de Koninklijke Schouwburg gaat het koningspaar via dezelfde route terug naar Paleis Noordeinde.