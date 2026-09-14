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Dit staat ons dinsdag te wachten op Prinsjesdag

Beleid

Vandaag, 19:53

Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. In het centrum zijn maandag de laatste voorbereidingen in volle gang. Zo staan er hekken en tribunes langs het Lange Voorhout, is het Korte Voorhout grotendeels afgezet en ligt voor de Koninklijke Schouwburg een rode loper klaar. Maar het allerbelangrijkste: de troon is gepoetst.

Wat staat ons dinsdag precies te wachten? Hart van Nederland-verslaggever Merel Ek vertelt in de bovenstaande video wat er tijdens Prinsjesdag allemaal gaat gebeuren. Zo trekt het koningspaar traditioneel met de Glazen Koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander de Troonrede uitspreekt. Daarin staan de plannen van het kabinet voor het komende jaar.

Spannende Prinsjesdag

Dit jaar wordt het bovendien politiek spannend. Het kabinet heeft geen meerderheid en zal dus de steun van oppositiepartijen nodig hebben voor de plannen. Na de Troonrede volgt in de Tweede Kamer de presentatie van de Miljoenennota en de Rijksbegroting.

En de troon? Die is dus alvast helemaal klaargemaakt voor de grote dag. Niemand mag erop zitten, behalve de koning. Om dat zeker te weten, worden de kussens 's nachts zelfs weggehaald.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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