Geschreeuw, muziek en rook: paarden trainen voor Prinsjesdag

De paarden die dinsdag het koningspaar begeleiden tijdens Prinsjesdag zijn maandag klaargestoomd voor de grote dag. Op het strand van Scheveningen vond de traditionele oefening van het Cavalerie Ere-Escorte plaats.

In de bovenstaande video zie je hoe de paarden op het strand van Scheveningen worden voorbereid op hun grote rol tijdens Prinsjesdag.

De paarden werden daar blootgesteld aan muziek, militairen, schoolkinderen en onverwachte geluiden. Kinderen werden bijvoorbeeld gevraagd flink te schreeuwen. De paarden lijken daar niet erg van onder de indruk. Waar de ene toeschouwer het een beetje zielig vindt, stelt een ander haar gerust: "Nee, hier worden ze voor getraind. Dat is niet zielig."

Langgekoesterde droom

Ook langs de kant staan veel belangstellenden. De een komt vooral omdat het een traditie is, terwijl het voor een ander een langgekoesterde droom is. "Ik was vandaag vrij en het is een droom van mijn moeder", vertelt een bezoeker. Haar moeder vult aan: "Ik ben dol op paardrijden en alles wat daarbij hoort, dus ook deze ultieme uitdaging. Dat moeten we eens meemaken."

Elektrische koets in de toekomst

En of de paarden in de toekomst misschien worden vervangen door een elektrische koets? Daar willen de bezoekers niets van weten. "Nee, het hoort er gewoon bij. Dit is traditie."