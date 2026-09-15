Eerste Oranjefans uren voor Prinsjesdag al bij paleis Noordeinde: 'Ieder jaar vaste prik'

De eerste Oranjefans hebben dinsdagochtend vroeg een plekje gezocht bij paleis Noordeinde in Den Haag voor Prinsjesdag. Rond 06.30 uur stonden er meerdere mensen in oranje kleding en met versieringen. De groep wordt steeds groter in aanloop naar het feest.

In het kort De eerste Oranjefans staan al sinds 04.15 uur bij paleis Noordeinde Sommige bezoekers vertrokken maandag al en sliepen in een hotel Door de grote ov-storing blijven mogelijk meer mensen thuis

De fanatiekste bezoekers staan er al sinds 04.15 uur. Zij vertrokken maandag al van huis en brachten de nacht door in een hotel, zodat ze dinsdagochtend vroeg bij het paleis konden zijn. "Ieder jaar is het vaste prik. Het is ook altijd gezellig en het wordt ook nog mooi weer vandaag", vertelt een van de fans tegen Hart van Nederland.

Rond 07.00 uur worden bij paleis Noordeinde de laatste hekken geplaatst voor Prinsjesdag.

Grote ov-storing

Mogelijk is het dinsdag minder druk langs de route. Bezoekers hebben van kennissen gehoord dat veel mensen Prinsjesdag thuis bekijken vanwege een grote ov-storing in een groot deel van Nederland.

De route van de Glazen Koets begint om 13.00 uur bij Paleis Noordeinde en gaat naar de Koninklijke Schouwburg. De stoet komt daar volgens de planning rond 13.15 uur aan. Na het voorlezen van de Troonrede vertrekt de koning rond 13.50 uur weer naar het paleis, waar de stoet rond 14.00 uur aankomt.

Zie de route van de koets hieronder: