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Van Zanen klaar voor protesten op Prinsjesdag: 'Op alles voorbereid'

Demonstratie

Vandaag, 09:27

Den Haag maakt zich dinsdag op voor veel demonstraties rond Prinsjesdag. Burgemeester Jan van Zanen zegt tegen Hart van Nederland dat de stad goed is voorbereid op protesten. "We zijn de demonstratiehoofdstad van het land en ook vandaag mag er in de stad gedemonstreed worden." Wel zijn er passende maatregelen genomen om alles vandaag in goede banen te leiden. "Wat die maatregelen zijn, kan ik niet vertellen."

In het kort

  • Den Haag is volgens burgemeester Van Zanen goed voorbereid op demonstraties tijdens Prinsjesdag.

  • Boeren mogen demonstreren, maar Van Zanen waarschuwt dat blokkades niet zijn toegestaan en groot materieel thuis moet blijven.

  • Langs de route zijn meerdere protesten aangemeld, onder meer van de Algemene Onderwijsbond, de antimonarchistische groep Republiek en Dieren in Nederland.

    • Volgens Van Zanen hoort protest bij Prinsjesdag, omdat mensen op deze dag van de democratie van mening mogen verschillen. Over berichten dat boeren mogelijk naar Den Haag komen, is hij duidelijk: "Demonstreren is iets anders dan blokkeren." Boeren zijn volgens hem welkom, zolang ze hun grote materieel thuislaten.

    De burgemeester heeft op dit moment geen informatie dat boeren of andere actiegroepen blokkades plannen. Helemaal uitsluiten kan hij dat niet. "Op dit moment hebben we de informatie dat dit niet het geval is, maar je weet maar nooit."

    Meerdere demonstraties langs route

    Hoeveel demonstraties precies zijn aangemeld, weet Van Zanen niet. Onder meer Dieren in Nederland, Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en The Hague Peace Projects staan op het demonstratievak op het Lange Voorhout. Ook de Algemene Onderwijsbond heeft een protest aangemeld bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer.

    Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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