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Boeren protesteren bij provinciehuis Arnhem tegen stikstofplannen

Demonstratie

Vandaag, 12:25

Boeren hebben zich verzameld bij het provinciehuis van Gelderland in het centrum van Arnhem om te protesteren tegen de stikstofplannen van de provincie. Er staan trekkers geparkeerd, vele versierd met omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tientallen aanwezigen staan bij een podium waar speeches van vertegenwoordigers van boerenactiegroepen nog niet zijn begonnen, ziet een ANP-verslaggever.

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Het is vooralsnog een rustigere bijeenkomst dan werd verwacht. "Honderden boeren zijn van plan om met de tractor naar Arnhem te komen", waarschuwde de rechtbank Gelderland, die aan hetzelfde plein huist, op dinsdag.

Statenleden en gedeputeerden in gesprek met demonstranten

Op woensdag bespreken de Gedeputeerde Staten de stikstofplannen van de provincie. Gelderland wil onder meer zoneringen van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden aanwijzen waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. De vergadering werd vanaf 11.30 uur geschorst zodat Statenleden en gedeputeerden naar buiten konden om in gesprek te gaan met de demonstranten, ziet een ANP-verslaggever.

Door ANP

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