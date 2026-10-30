Jetten trekt grens bij onderhandelingen belastingplan: 'Geen stappen terug'

Premier Rob Jetten weigert de stikstofaanpak af te zwakken of concessies te doen op vrouwenrechten om steun te krijgen voor het belastingplan van zijn kabinet. Dat zei hij vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Rechtse oppositiepartijen hebben juist op die onderwerpen eisen gesteld in ruil voor hun steun.

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Het minderheidskabinet onderhandelt met oppositiepartijen over het belastingplan. JA21, BBB en SGP hebben daarbij ook eisen op tafel gelegd die niets met belastingen te maken hebben. Zo wil BBB een mildere stikstofaanpak voor boeren en wil de SGP een rem op wetgeving rond abortus en draagmoederschap.

'Succes met uitleggen'

Jetten maakte duidelijk dat het kabinet geen "stappen terug" wil zetten op deze onderwerpen. Hij vindt bovendien dat partijen hun steun voor het belastingplan niet moeten koppelen aan andere politieke wensen. "Het staat elke partij vrij om op tafel te leggen wat ze op tafel willen leggen", zei de premier.

Tegelijkertijd waarschuwde hij voor de gevolgen als de oppositie het belastingplan wegstemt. "Succes met uitleggen dat dan de accijnzen aan de pomp niet naar beneden gaan of dat vrachtwagenondernemers volgend jaar met een hoge heffing blijven zitten of dat woningcorporaties minder fiscale ruimte krijgen."

Dinsdag meer duidelijkheid

De onderhandelingen gaan de komende dagen verder. Jetten sluit geen partijen uit, maar wil uiterlijk dinsdag duidelijkheid geven over de uitkomst van de gesprekken. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het belastingplan. De premier hoopt bij de stemmingen over twee weken minstens 100 van de 150 Kamerleden achter zijn plannen te krijgen, al erkent hij dat dit "niet makkelijk" wordt.