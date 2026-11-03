'Btw-verhoging op bloemen voorlopig van de baan'

De geplande btw-verhoging op bloemen gaat in 2028 voorlopig niet door. Het kabinet haalt de zogenoemde 'tulpentaks' uit het belastingplan om BBB tegemoet te komen. Dat melden ingewijden aan De Telegraaf.

Bloemist Henk vreesde voor de gevolgen van de btw-verhoging voor zijn familiebedrijf. In de video hierboven vertelt hij waarom.

De btw op bloemen en andere sierteeltproducten zou in 2028 stijgen van 9 naar 21 procent. Volgens BBB zou dat niet alleen zorgen voor duurdere boeketten, maar ook flinke gevolgen hebben voor Nederlandse kwekers en bloemenverkopers.

Definitief schrappen nog onzeker

De maatregel wordt voorlopig uitgesteld. Volgend jaar bekijkt het kabinet of de btw-verhoging helemaal van tafel kan. Daarvoor moet wel ergens anders geld worden gevonden.