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Bloemen straks flink duurder: veel Nederlanders houden hand op de knip

Panel

Vandaag, 22:27

Even een bloemetje meenemen voor een verjaardag of gewoon voor thuis kan vanaf 2028 flink duurder worden. Het kabinet wil de btw op bloemen en planten verhogen van 9 naar 21 procent. En als de prijs daardoor stijgt, zegt een ruime meerderheid van de Nederlanders minder geld aan bloemen te gaan uitgeven.

Uit het Hart van Nederland Panel blijkt dat 63 procent dan op bloemen wil besparen. 26 procent zou minder vaak een bos kopen, 21 procent kiest dan vooral voor goedkopere bloemen en 16 procent zegt bij een direct doorberekende btw-verhoging helemaal te stoppen met bloemen kopen. Slechts 31 procent is van plan evenveel bloemen te blijven kopen en de hogere prijs voor lief te nemen.

Dat is precies waar bloemist Henk van TOF Bloemen in Amstelveen bang voor is. Zijn familiebedrijf bestaat sinds 1963, maar als klanten minder kopen, vreest hij voor de toekomst. Zijn verhaal zie je in de reportage hierboven.

De grootste groep, 30 procent, geeft meestal tussen de 10 en 15 euro uit. Nog eens 25 procent betaalt doorgaans tussen de 15 en 20 euro.

Weinig enthousiasme voor hogere btw

Ook het plan zelf kan op weinig enthousiasme rekenen. 70 procent is tegen de verhoging van de btw op bloemen en planten. 24 procent vindt het wel de juiste keuze en 6 procent heeft geen mening.

Het kabinet verwacht dat de hogere btw honderden miljoenen euro's aan extra belastinginkomsten oplevert. De sierteeltsector zet daar vraagtekens bij. Als bloemen duurder worden en consumenten daardoor minder kopen, kan ook de opbrengst voor de schatkist lager uitvallen dan verwacht.

Door Redactie Hart van Nederland

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