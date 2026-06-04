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Vergissing met opvallend resultaat: akker van boer Frank verandert in rode bloemenzee

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 07:53

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Foutje, bedankt! Boer Frank uit Sint-Michielsgestel maakte onlangs iets wel heel bijzonders mee. Hij zaaide gras op een perceel van 85.000 vierkante meter, maar wat daarna gebeurde, had hij nooit zien aankomen: zijn veld kleurde niet groen, maar felrood.

In plaats van gras kwam de grond massaal tot bloei met klaprozen. Het resultaat? Geen groene akker, maar een indrukwekkende bloemenzee die nu vooral in het oog springt bij wandelaars en fietsers. Een vergissing met een verrassend mooie uitkomst.

Biologische landbouw

"De natuur doet wat die wil. We zaaiden gras. Toen zagen wij een week of twee geleden dat het wel een beetje kruiderig werd. We zijn in de biologische landbouw wel gewend dat er iets meer onkruid in zit. Maar toen werd het vorige week in één keer helemaal rood. Het waren allemaal klaprozen. Het werd zo mooi. Uiteindelijk kun je klaprozen niet gebruiken als veevoer, dus hebben we het maar laten staan", vertelt de boer in de 538 Ochtendshow.

Al blijft hij er nuchter onder. "Het is sterk zaad. Het is gewoon graszaad. Het kan natuurlijk gebeuren, omdat klaprozen in de grond zitten. Hier is de klaproos de lachende eerste en de boer is de lachende twee, want het is helemaal rood."

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Geen eten voor vee

Alleen betekent dit wel dat zijn koeien geen eten hebben. "Daarom moeten wij op de andere percelen ervoor zorgen dat er wel voldoende gras is, want anders wordt de koe straks een beetje boos", vertelt Frank. "Je moet het positief zien. Het is goede pr voor de landbouw. We zaaien de akker meestal al in met bloemen. Alleen hebben we nu ons quotum voor de komende twintig jaar wel gehaald."

Toch is het een financiële klap voor de boer. Daarom heeft hij een ludieke actie bedacht waarbij mensen een vrijwillige bijdrage kunnen doen. "Het is een mooi plaatje. Daarom hebben we er een QR-code bij gezet. Wat is het waard om met je gezin of partner een mooie foto te maken? We krijgen de gekste aanvragen. Dus we gebruiken het zo, want dan kunnen we het misschien volgend jaar opnieuw inzaaien."

Door Redactie Hart van Nederland

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