Revolutie op het toilet, wc-rol binnenkort verleden tijd?

Het toilet ziet er al jaren hetzelfde uit. Het is ook niet de ruimte in je huis waar je staat te springen op verandering. En toch is er een grote revolutie op komst in het toilet. Namelijk de toiletrol. Als het aan een grote toiletpapierfabrikant ligt, is het kartonnen rolletje van je toiletrol binnenkort verleden tijd.

De kartonnen binnenhuls is bij de innovatieve toiletrol verdwenen, daarover schrijft het AD dinsdag. Volgens Essity, het bedrijf achter het toiletpapiermerk Edet, zijn er al een miljoen kartonnen hulzen bespaard.

In Nederland

De toiletrol zonder karton wordt geproduceerd in Duitsland. Daar was 'ie ook als eerste verkrijgbaar. Nu zijn ook Nederland en andere Europese landen aan de beurt.

In de Ochtendshow van Radio 538 vertelt commercieel directeur Josyne Brouns van Essity over de innovatie. "Het rolletje zorgde voor irritatie, dus we produceren nu op een andere manier." Volgens haar werkt het op dezelfde manier als met een normale rol. "Als ie op is heb je geen rolletje meer die je hoeft weg te gooien", vertelt ze. Ook wordt de directeur gevraagd of het laatste velletje net zo veegt als het eerste velletje. Hoe ze daar op reageert, zie je in de video bovenaan dit artikel.