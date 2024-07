Toiletdiscriminatie bij evenementen: vrouwen betalen, mannen kunnen gratis plassen

Kermisbezoekers zien ze overal: de gratis urinoirs voor mannen. Maar als vrouwen naar het toilet moeten, moeten ze betalen. 'Dat is zó oneerlijk', vertellen verschillende bezoekers van de kermis tegen aan het Brabants Dagblad.

Op de Tilburgse kermis wordt er veel gedronken, zeker bij warm weer. Vooral bierdrinkers moeten op een gegeven moment echt op zoek naar een toilet. Voor mannen is dat geen enkel probleem. Overal staan grijze plasbakken waar ze zonder te betalen gebruik van kunnen maken. Vrouwen zie je daar bijna nooit, behalve een enkeling die een plastuit durft te gebruiken.

Dit is een plaskruis.

Plasstempel

Bij hoge nood moeten vrouwen dus gebruik maken van de betaalde toiletunits van de gemeente. Dit kost één euro per keer, of een ‘plasstempel’ voor onbeperkt bezoek à 3,50 euro.

Noortje vertelt dat ze wel tien keer per dag moet gaan, wat zonder stempel tien euro zou kosten. 'Dat is fucking belachelijk', zegt ze. 'Zet dan dixies neer'. Sierra bezoekt meestal een terras om een drankje te drinken en het toilet te gebruiken, want niet iedere eigenaar staat het toe dat kermisbezoekers zonder consumptie hun wc gebruiken. Ook dat kost dus geld.

"Ook dit jaar was ik weer vol verwondering dat er voldoende piskruisen voor de heren staan, om de genuttigde vloeistoffen te kunnen lossen", zegt Anka van Dijk. "Maar voor ons dames is een plasje behoorlijk duur".

De vrouwen krijgen bijval van mannen op de kermis. Zo vinden ook Willem en Tim het oneerlijk. Willem zegt: "Waarom mogen wij wel gratis plassen en de vrouwen niet? Slaat toch nergens op". Tim voegt toe: "De oplossing? Mannen en vrouwen gelijkstellen. Allemaal betalen".

Te duur

Volgens een gemeentewoordvoerder kosten toiletgebouwen nu eenmaal geld. "Zowel heren als dames mogen daar gebruik van maken. Maar we moeten ze ook goed schoonhouden. Dat is arbeidsintensiever en brengt kosten met zich mee. En natuurlijk ook wat meer comfort dan de openbare urinoirs".