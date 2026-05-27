Amper klanten in winkel boer Hermen, afsluiting Norgerbrug duurt nóg langer

Boer Hermen Hoorn uit het Drentse Huis Ter Heide staat dagelijks in bijna een lege boerderijwinkel. Door de afsluiting van de Norgerbrug en de N373 moeten klanten een behoorlijk stuk omreizen om in de winkel te komen. Het gevolg is dat er nauwelijks meer iemand komt. En tot overmaat van ramp duren de werkzaamheden langer dan gepland.

Ook werknemers ervaren de gevolgen van de afsluiting: door de slechte bereikbaarheid moeten zij zo'n 45 minuten extra omreizen. De werkzaamheden aan de brug en weg zouden oorspronkelijk tot 20 mei duren. Door bodemproblemen en broedende zwaluwen wordt de afsluiting eind augustus pas opgeheven.

De schade loopt volgens boer Hermen enorm op. In bovenstaande video vertelt hij daar meer over.

'Balen hiervan'

De provincie Drenthe laat aan Hart van Nederland weten de impact van de werkzaamheden te begrijpen. "We balen hier zelf ook van. Ondernemers die schade ondervinden, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding via de nadeelcompensatieregeling", aldus de gemeente in een schriftelijke reactie.