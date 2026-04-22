Boeren in akkerbouw onder druk door dure diesel en kunstmest

Midden-Oosten

Vandaag, 18:04

Boeren staan onder druk door de stijgende kosten als gevolg van de oorlog in Iran, terwijl zij die kosten nauwelijks kunnen doorberekenen. Tineke de Vries, voorzitter Akkerbouw en Vollegrondsgroente bij LTO Nederland en zelf aardappelboer, benadrukt dat vooral de fors gestegen dieselprijzen het werk zwaar maken.

Sinds januari 2026 zijn de dieselprijzen met 75 cent gestegen, en daarnaast zijn er ook zorgen over de kunstmestprijzen. Veel boeren hebben hun inkopen voor dit seizoen al gedaan, maar kijken met zorg naar het volgende seizoen, waarin de prijzen mogelijk hoog blijven.

De sector pleit daarom voor gerichte steun, zoals een flinke accijnsverlaging op diesel. De Tweede Kamer debatteerde woensdag over de 25 miljoen vrijgemaakte steunmaatregelen en hoe deze eruit moeten zien.

Tineke vertelt in bovenstaande video waar ze tegenaan loopt.

Door Redactie Hart van Nederland

