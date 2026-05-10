Cadeaus, bloemen en uit eten: zo vieren we Moederdag

Moederdag blijft voor veel Nederlanders een vaste traditie. Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 54 procent van de Nederlanders zondag Moederdag viert. Dat percentage is al jaren vrijwel gelijk. Vooral cadeaus en bloemen zijn populair om moeders in het zonnetje te zetten.

Ook een etentje of iets lekkers geven wordt vaak gedaan. Een cadeau geven staat bovenaan: 35 procent kiest daarvoor. Daarna volgen bloemen met 31 procent en uit eten gaan met 14 procent. Ook chocolade, een dagje weg of een lief berichtje worden genoemd als populaire manieren om Moederdag te vieren.

