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Bloemencorso Zundert trekt 45.000 bezoekers, Stuivezand grote winnaar

Evenementen

Vandaag, 21:27

Het jaarlijkse bloemencorso in Zundert heeft zondag volgens de organisatie ongeveer 45.000 bezoekers getrokken. Dit jaar is de 90e editie en zondag gold als 'jubileumdag'.

Het corso is volgens een woordvoerder het grootste ter wereld. Twintig buurtschappen strijden met elkaar om de mooiste bloemenwagen te bouwen. Buurtschap Stuivezand, met de wagen 'Zeespiegel', kwam deze keer als winnaar uit de bus. Het ging om een open wagen van zo'n 25 meter lang met heel veel spiegels.

Miljoenen dahlia's

De buurtschappen gebruiken vrijwel alleen dahlia's voor hun creaties. Per wagen worden er ongeveer 300.000 bloemen gebruikt. In totaal gaat het dan om 5 à 6 miljoen dahlia's.

Maandag is er nog een tentoonstelling waarbij alle wagens te zien zijn.

Door ANP
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