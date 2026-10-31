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Klaver ziet akkoord belastingplan verder weg raken: 'Politieke wil is er niet'

Beleid

Vandaag, 16:07

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De onderhandelingen over het belastingplan van het kabinet lijken steeds verder vast te lopen. PRO-leider Jesse Klaver ziet weinig kans dat er nog een akkoord komt met zijn partij en Volt. Volgens hem beweegt het kabinet juist van de twee partijen af. Dat zei hij zaterdag na overleg in het Catshuis.

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"De politieke wil om met ons samen te werken, is er niet", zei Klaver na afloop van het gesprek. Hij vreest dat het belastingplan woensdag zonder voldoende steun in de Tweede Kamer wordt besproken. "Het wordt moeilijk om tot overeenstemming te komen voordat het belastingplan in de Tweede Kamer ligt", aldus Klaver.

Onenigheid over belasting voor vermogenden

Een belangrijk struikelblok is de belasting op vermogen. Het kabinet zoekt een oplossing voor de problemen met de vermogensbelasting in box 3 en wil daarvoor de tarieven in box 2 verlagen. Dat levert op korte termijn geld op, maar kost op langere termijn waarschijnlijk miljarden.

Voor Volt-leider Laurens Dassen is dat "een tegenovergestelde beweging". Ook Klaver ziet niets in de plannen. Hij wil naar eigen zeggen wel verandering, "maar niet meer geld naar vermogenden".

Discussie verschuift naar Tweede Kamer

"Het is onduidelijk wat het kabinet op dit moment doet, maar ze willen niet met ons afspraken maken", zegt Dassen. Klaver kondigt aan dat zijn partij nu zelf met voorstellen komt in de Tweede Kamer.

Premier Rob Jetten heeft eerder gezegd dat er dinsdag een plan moet liggen. Woensdag bespreekt de Tweede Kamer het belastingplan.

Door ANP

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