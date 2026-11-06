Belastingplan nog lang niet rond: Eerste Kamer blijft obstakel

Het kabinet lijkt voldoende steun te hebben voor het belastingplan in de Tweede Kamer, maar in de Eerste Kamer is een meerderheid nog ver weg. Minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) wil zich voorlopig richten op de stemming in de Tweede Kamer, die naar verwachting volgende week donderdag plaatsvindt.

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De coalitiepartijen D66, VVD en CDA kunnen rekenen op steun van ChristenUnie, 50PLUS en Groep Markuszower. Samen zijn die partijen goed voor 78 zetels, genoeg voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Ondertussen praten coalitie- en oppositieleiders verder over mogelijke aanpassingen aan de belastingwetten.

Nog twaalf senatoren nodig

In de Eerste Kamer is de puzzel een stuk ingewikkelder. De coalitie heeft daar met de steun van ChristenUnie en 50PLUS nog minimaal twaalf extra senatoren nodig om het belastingplan goedgekeurd te krijgen. Groep Markuszower heeft geen zetels in de senaat.

Minister Heinen wil zich daar voorlopig niet op richten. "We doen het stap voor stap. Eerst moet er gestemd worden in de Tweede Kamer", vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Gesprekken over belastingplan duurden te lang

Vicepremier Dilan Yeşilgöz (VVD) vindt dat de onderhandelingen over het belastingplan "langer geduurd dan strikt noodzakelijk" hebben. Volgens haar staan er goede maatregelen in het plan, maar is het begrijpelijk dat niet iedereen tevreden is. "Het is ook niet 100 procent wat ik had gewild."

Yeşilgöz hoopt dat uiteindelijk ook de Eerste Kamer instemt met het plan. Over hoe de VVD-fractie in de Tweede Kamer gaat stemmen, verwijst ze naar fractievoorzitter Ruben Brekelmans.