OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Belastingplan nog lang niet rond: Eerste Kamer blijft obstakel

Beleid

Vandaag, 13:55

Link gekopieerd

Het kabinet lijkt voldoende steun te hebben voor het belastingplan in de Tweede Kamer, maar in de Eerste Kamer is een meerderheid nog ver weg. Minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) wil zich voorlopig richten op de stemming in de Tweede Kamer, die naar verwachting volgende week donderdag plaatsvindt.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De coalitiepartijen D66, VVD en CDA kunnen rekenen op steun van ChristenUnie, 50PLUS en Groep Markuszower. Samen zijn die partijen goed voor 78 zetels, genoeg voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Ondertussen praten coalitie- en oppositieleiders verder over mogelijke aanpassingen aan de belastingwetten.

Nog twaalf senatoren nodig

In de Eerste Kamer is de puzzel een stuk ingewikkelder. De coalitie heeft daar met de steun van ChristenUnie en 50PLUS nog minimaal twaalf extra senatoren nodig om het belastingplan goedgekeurd te krijgen. Groep Markuszower heeft geen zetels in de senaat.

Minister Heinen wil zich daar voorlopig niet op richten. "We doen het stap voor stap. Eerst moet er gestemd worden in de Tweede Kamer", vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Gesprekken over belastingplan duurden te lang

Vicepremier Dilan Yeşilgöz (VVD) vindt dat de onderhandelingen over het belastingplan "langer geduurd dan strikt noodzakelijk" hebben. Volgens haar staan er goede maatregelen in het plan, maar is het begrijpelijk dat niet iedereen tevreden is. "Het is ook niet 100 procent wat ik had gewild."

Yeşilgöz hoopt dat uiteindelijk ook de Eerste Kamer instemt met het plan. Over hoe de VVD-fractie in de Tweede Kamer gaat stemmen, verwijst ze naar fractievoorzitter Ruben Brekelmans.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

PRO en Volt komen met plan voor hogere belasting op grote vermogens
Beleid
PRO en Volt komen met plan voor hogere belasting op grote vermogens
Kabinet doet handreikingen aan oppositie, maar niet iedereen is enthousiast
Beleid
Kabinet doet handreikingen aan oppositie, maar niet iedereen is enthousiast
Kabinet blijft steun zoeken bij links én rechts voor belastingplan
Beleid
Kabinet blijft steun zoeken bij links én rechts voor belastingplan
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.