Kabinet blijf steun zoeken bij links én rechts voor belastingplan

De top van het kabinet heeft maandagavond overeenstemming bereikt over wijzigingen in het belastingplan voor volgend jaar. Met de aanpassingen hoopt het kabinet zowel linkse als rechtse partijen achter het voorstel te krijgen, zo melden Haagse bronnen. Details volgen dinsdag, want dan is er ook een extra ingelaste ministerraad.

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Hoewel oppositiepartijen de minderheidscoalitie al maanden oproepen een keuze te maken, blijft het kabinet streven naar breed draagvlak. Wel is duidelijk dat het kabinet alleen eisen inwilligt die daadwerkelijk met belastingen te maken hebben. Rechtse wensen op het gebied van asiel, stikstof en abortus worden terzijde geschoven, zoals premier Rob Jetten vrijdag al zei tijdens zijn persconferentie.

Politiek verslaggever Merel Ek vertelt in de bovenstaande video het laatste nieuws vanuit Den Haag.

Kritiek en onenigheid

Een besluit over de toekomst van de belasting op inkomen uit vermogen wordt uitgesteld. Het kabinet wil zo "druk van de ketel halen", zeggen ingewijden. De Raad van State uitte maandag in een advies forse kritiek op de haast waarmee het kabinet dit stelsel weer overhoop wil halen. Ook is er politieke onenigheid over de dekking van de inkomsten die de schatkist misloopt.