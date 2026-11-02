Kabinet komt dinsdag met spoed bijeen na vastgelopen overleg over belastingplan

Het kabinet komt dinsdagochtend om 09.00 uur extra bijeen om te beslissen hoe het verder moet met het belastingplan voor volgend jaar. De onderhandelingen met oppositiepartijen zijn vastgelopen en de politieke spanningen lopen op. Ook moet het kabinet bepalen wat er gebeurt met de plannen voor de belasting op vermogen, beter bekend als box 3. Dat meldt een woordvoerder van premier Rob Jetten.

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De top van het kabinet overlegde maandag urenlang over de ontstane situatie. Gesprekken met verschillende oppositiepartijen leverden afgelopen weekend geen doorbraak op. Daar komt bij dat de Raad van State zeer kritisch is over de voorgestelde aanpassingen aan box 3, de belasting op inkomen uit spaargeld en beleggingen.

Oppositie stelt harde eisen

Het minderheidskabinet probeert al langere tijd voldoende steun te krijgen voor het belastingplan. Vooral de voorgestelde lastenverzwaring voor werkenden stuit op veel verzet. Linkse partijen willen de belastingdruk liever verschuiven naar vermogen, maar rechtse partijen pleiten juist voor extra bezuinigingen.

De onderhandelingen werden afgelopen week verder bemoeilijkt door aanvullende eisen van JA21, BBB en SGP. JA21 wil strengere maatregelen rond asiel, BBB eist een flinke afzwakking van de stikstofplannen en de SGP wil dat het kabinet stappen terugzet op het gebied van abortus en draagmoederschap.

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Geen doorbraak in gesprekken

Jetten wees vrijdag een deel van die eisen af. Daarop besloten JA21, BBB en SGP zaterdag niet naar het Catshuis te komen voor verdere gesprekken. Wel vond er digitaal overleg plaats. De leiders van PRO en Volt schoven wel aan, maar concludeerden na afloop dat de politieke wil ontbrak om met hen samen te werken.