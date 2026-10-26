Maggy heeft voortdurend wateroverlast: 'Andermans ontlasting tegen mijn muren'

Ons land moet weerbaarder worden voor extreme weersomstandigheden. Daar waarschuwt deltacommissaris Co Verdaas voor bij het kabinet. Volgens hem moeten we een 'flinke tand bijzetten' om maatschappelijke schade in het veranderende klimaat met extreme droge en natte periodes te beperken. Een waterlabel voor woningen moet inzicht geven in het risico op wateroverlast. Maar dat ziet niet iedereen zitten.

Volgens Matthijs Kok, emeritus hoogleraar overstromingsrisico's aan de TU Delft, is een waterlabel geen goed idee. Volgens hem is een waterlabel niet betrouwbaar, omdat je niet generiek iets kunt zeggen over woningen in een straat. "Objecten kunnen laag liggen, maar bijvoorbeeld wel net iets hoger dan bij de buren."

Volgens Kok zou een waterlabel niet zo makkelijk zijn als een energielabel. "Een energielabel wordt per object gescoord door de huiseigenaar, die daar ook verantwoordelijk voor is. De verantwoordelijkheid voor wateroverlast door klimaatverandering ligt niet bij een huiseigenaar."

Rioollucht in huis door waterschade

Maggy Veraart Soeters woont al 20 jaar in haar huis in Bergen op Zoom. Zij heeft geregeld last van wateroverlast. Afgelopen mei stond het water nog binnen.

Ze vertelt dat ze veel schade heeft door het water dat in haar huis stond. "We hebben gipsmuren eruit moeten slopen en ik heb vochtplekken in mijn woning. Het laminaat is kapot en er hangt hier een rioollucht."

Veraarts Soeters heeft 8.000 euro aan schadekosten nog niet teruggekregen van de verzekering. Ze vertelt dat ze ook mentale schade overgehouden heeft aan de waterproblematiek. "Ik zit niet veilig bij een verjaardag als het regent. Dan denk ik echt: staat mijn huis al blank?"

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'Verantwoordelijkheid ligt niet bij huizeneigenaren'

Veraarts Soeters is geen voorstander van het waterlabel. "Met zo'n label komt de verantwoordelijkheid bij mij te liggen."

Matthijs Kok zegt dat de verantwoordelijkheid van een beter watersysteem bij de waterschappen en de gemeente ligt. "Waarom zou je de maatschappij belasten met zo'n label terwijl de huiseigenaar er niks substantieels mee kan?"