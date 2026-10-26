Stormen zorgen voor honderden schademeldingen bij verzekeraars

Verzekeraars kregen maandagochtend al meer dan duizend schademeldingen binnen door de stormen van vorige week. Bij Interpolis en Centraal Beheer, die onder Achmea vallen, zijn tot nu toe circa duizend schadegevallen gemeld. Nationale-Nederlanden (NN) heeft volgens een woordvoerder bijna vijfhonderd meldingen binnengekregen. De harde wind zorgde vooral voor schade aan en rond huizen, maar ook auto's liepen schade op.

Interpolis en Centraal Beheer merken dat de harde wind veel bladeren op daken heeft geblazen. "Daardoor kunnen dakgoten en regenwaterafvoeren verstopt raken. Als er vervolgens veel regen valt, kan het water niet goed weg en naar binnen komen, met lekkage en waterschade als gevolg", zegt de woordvoerster. Interpolis en Centraal Beheer adviseren om na een storm te controleren of dakgoten en regenwaterafvoeren bladvrij zijn.

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Noord-Brabant zwaarst getroffen

Noord-Brabant is tot nu toe het zwaarst getroffen bij de twee verzekeraars, gevolgd door Limburg, Zuid-Holland en Gelderland. De woordvoerster verwacht dat er de komende dagen vanuit het hele land nog meldingen binnenkomen.

NN, dat ook de merken ING Verzekeringen, OHRA, ASN Verzekeringen en ABN AMRO Verzekeringen voert, krijgt ook meldingen over omgewaaide schuttingen en fietsers die door de harde wind zijn gevallen. De woordvoerder van deze verzekeraar verwacht eveneens dat er meer meldingen komen. "De schademeldingen die via de adviseurs gedaan worden, moeten nog binnenkomen."

Storm Boelo en Austen

Dit weekend kreeg Nederland te maken met storm Boelo, officieel de eerste herfststorm van dit jaar. De storm bracht vooral in de kustgebieden zware windstoten met zich mee. Vrijdag trok storm Austen al over het land, maar dat was geen officiële storm.

Maar wat kunnen we deze week verwachten? Dat zie je in de bovenstaande video.